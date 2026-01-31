Afragola 23enne arrestato mentre cede droga in strada

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 23 anni ad Afragola, colto sul fatto mentre cedeva droga in strada. Gli agenti hanno trovato marijuana, hashish e soldi ritenuti provenienti dallo spaccio. L’uomo è stato portato in commissariato, mentre proseguono le indagini per capire se ci siano altri coinvolti.

La Polizia di Stato sorprende un 23enne a cedere droga in via De Gasperi ad Afragola: sequestrati marijuana, hashish e denaro ritenuto provento dello spaccio. Operazione della Polizia di Stato nell'ambito dei controlli antidroga. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno arrestato un 23enne napoletano con l'accusa di detenzione illecita ai fini di spaccio. La cessione sospetta notata dagli agenti. Durante un servizio di controllo in via Alcide De Gasperi, i poliziotti hanno notato il giovane a bordo di un'auto mentre, in cambio di una banconota, consegnava un oggetto a una persona che si è poi allontanata rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

