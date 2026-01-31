Afghanistan una scuola con l’associazione Strade

In Afghanistan, un’associazione di Cento si impegna a costruire un’aula scolastica. La comunità locale ha deciso di investire nel futuro dei giovani, creando uno spazio di apprendimento che prima mancava. Gli abitanti del luogo collaborano con l’associazione Strade, portando avanti un progetto che mira a dare un’opportunità ai ragazzi di quella zona. La scuola, ancora in fase di realizzazione, rappresenta un passo concreto verso una crescita condivisa e sostenibile.

Costruire comunità significa prendersi cura, qui e altrove, e l’associazione Strade di Cento lo sta facendo in diversi modi, ma profondamente connessi. "Le Reti Sicure che a Cento sostengono bambini e giovani in situazioni di fragilità – raccontano dall’associazione –, l’apertura di una nuova scuola in Afghanistan come atto concreto di speranza e futuro, e il teatro solidale a Cento, dove la cultura diventa strumento di inclusione attraverso il biglietto sospeso per le donne in situazioni di fragilità. Tre progetti che parlano di diritti, opportunità e relazioni, e che esistono grazie a una comunità che sceglie di esserci". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

