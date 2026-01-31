Affollamento ridotto snowboard in crescita | il nuovo equilibrio di Campiglio tra turismo sostenibile e scio-attivismo

A Madonna di Campiglio il numero di sciatori è diminuito. Durante le feste natalizie, le piste sono state meno affollate rispetto agli anni scorsi, con circa mille persone in meno al giorno. La località punta a un turismo più sostenibile e a un atteggiamento più attivo verso l’ambiente.

A Madonna di Campiglio, in Val di Sole, si è registrata una significativa riduzione del flusso di sciatori durante il periodo di massima affluenza natalizia, con un calo medio di circa mille persone al giorno rispetto agli anni precedenti. L'iniziativa, sperimentata per la prima volta in Italia nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026, ha messo in atto un sistema di gestione dinamica dei flussi basato su un "Numero Ideale" di visitatori consentiti al giorno sulle piste. L'obiettivo era mitigare l'affollamento senza compromettere l'esperienza degli utenti, un obiettivo che si è rivelato pienamente raggiunto.

