Affascinante tramonto su Matino

Da lecceprima.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cielo si tinge di intensi colori rosso e arancio a Matino, regalando uno spettacolo suggestivo al tramonto. La foto di Arianna Giaffreda cattura un momento di grande fascino, con il cielo che si apre in sfumature drammatiche. I residenti si fermano a guardare, mentre il sole scompare dietro l’orizzonte, creando un quadro che rimane impresso negli occhi di chi passa di lì.

LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". Ma sono gradite anche due righe di commento, se siete d'accordo: dove è stata scattata la fotografia, per esempio, quando e perché. E allora, armatevi di obiettivo, fateci vedere di cosa siete capaci e occhio allo scatto! P.S.: Nel momento in cui invierete le foto sarà sempre la redazione di LeccePrima a decidere se pubblicarla, oppure no.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Matino Tramonto

Benevento-Salernitana, i convocati granata: la decisione su Villa e Matino

Fotografia, triplo tramonto alla Terrazza Mascagni: lo scatto di Franco Biondi finisce su 'Coelum Astronomia'

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.