Adieu Juve è ufficiale | si trasferisce subito a Londra

La Juve perde ancora un pezzo importante. È ufficiale: il giocatore lascia Torino e si trasferisce subito a Londra. La notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale, e il trasferimento si è concretizzato in poche ore. La società bianconera si prepara a un’estate di cambiamenti.

Altro colpo durissimo per la Juve in chiave mercato: la firma è appena arrivata come confermato nel comunicato ufficiale. La Juve incassa un altro colpo durissimo sul mercato. I bianconeri sono da settimane alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Spalletti, ma adesso dall'Inghilterra arrivano pessime notizie per i sostenitori della Vecchia Signora. Nelle scorse ore vi avevamo parlato del forte interessamento per Evan Guessand dell'Aston Villa che, però, si è appena trasferito al Crystal Palace. Guessand (AnsaFoto) – Calciomercato.it A ufficializzarlo è lo stesso club di Londra attraverso un comunicato ufficiale: Guessand passa al Crystal Palace con la formula del prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo e indosserà la maglia numero 29.

