Adesso vi raccontiamo noi | all’istituto Sperone Pertini lo spettacolo finale del progetto teatrale in scena gli studenti

Martedì pomeriggio, nell’aula teatro dell’istituto Sperone-Pertini di Palermo, si tiene lo spettacolo finale del progetto teatrale degli studenti. Alle 16, gli studenti portano in scena “Adesso vi raccontiamo noi”, un racconto delle loro storie sotto la regia di Claudio Fava e Massimo. La scuola si trasforma in palco e gli studenti diventano protagonisti di un momento importante, che conclude settimane di lavoro e prove.

Martedì 3 febbraio alle ore 16:00 nell'aula teatro del Pertini (via Pecori Giraldi, 21 – Palermo) andrà in scena "Adesso vi raccontiamo noi", spettacolo finale del progetto teatrale degli studenti e delle studentesse dell'istituto comprensivo Sperone-Pertini con la regia di Claudio Fava e Massimo.

