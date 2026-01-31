Adelfia esplosione in una casa | morti due anziani sotto le macerie

Un’esplosione in una casa ad Adelfia ha causato la morte di due anziani coniugi, Rocco Lotito di 89 anni e Antonetta Costantini di 92. L’incidente si è verificato in via Oberdan e ha distrutto completamente l’appartamento. I soccorritori sono entrati nelle macerie ma non hanno potuto fare altro che confermare il decesso delle due persone. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto.

(LaPresse) È stata confermata la tragica morte di Rocco Lotito, 89 anni, e Antonetta Costantini, 92 anni, i due anziani coniugi rimasti coinvolti nell'esplosione che ha distrutto la loro abitazione in via Oberdan, ad Adelfia. I vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118 avevano lavorato senza sosta tra detriti e fiamme nella speranza di trovarli vivi, ma intorno alle 15:30 è arrivata la triste conferma: i due corpi sono stati rinvenuti senza vita sotto le macerie. L'esplosione, che ha colpito l'edificio di due piani, ha causato il parziale crollo dell'abitazione e l'incendio che ne è seguito.

