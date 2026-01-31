Adelfia esplosione e crollo di una palazzina | morti due anziani coniugi carbonizzati sotto le macerie

Questa mattina ad Adelfia una palazzina è esplosa e poi crollata, lasciando sotto le macerie due anziani coniugi. I vigili del fuoco hanno trovato i loro corpi carbonizzati, senza vita. La tragedia ha sconvolto la comunità e ora si cerca di capire cosa abbia causato l’esplosione.

Esplosione ad Adelfia: recuperati i corpi dei due anziani. Sono stati recuperati i corpi dei due anziani coinvolti nel crollo dell’edificio ad Adelfia, in provincia di Bari. Le vittime sono Rocco Lotito, 89 anni, e Antonetta Costantini, 92, marito e moglie, trovati completamente carbonizzati sotto le macerie. L’esplosione, avvenuta in un’abitazione in via Oberdan, ha provocato un incendio e il crollo parziale interno della struttura, una palazzina a due piani nel cuore della cittadina del Barese. Due esplosioni e il panico nel rione Montrone. Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbero state due esplosioni ravvicinate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Un’esplosione in una casa ad Adelfia ha causato la morte di due anziani coniugi, Rocco Lotito di 89 anni e Antonetta Costantini di 92.

Questa mattina ad Adelfia, in provincia di Bari, si è verificata una forte esplosione che ha causato il crollo di una palazzina.

Argomenti discussi: Adelfia, edificio crolla dopo un'esplosione nel Barese (a causa di una bombola di gas): morti due anziani; Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani; Esplosione e crollo di esplosione nel Barese, morti due anziani.

