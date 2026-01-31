Adelfia | crollo di un edificio Ricerca tra le macerie All' origine forse l' esplosione di una bombola

Un edificio è crollato questa mattina ad Adelfia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i volontari, che stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone intrappolate. Si ipotizza che l’incidente sia stato causato dall’esplosione di una bombola. La zona è stata messa in sicurezza, mentre si cercano di capire le cause esatte del crollo.

Un edificio è crollato in tarda mattinata ad Adelfia. In corso le ricerche da parte di vigili del fuoco e volontari, tra le macerie nell'eventualità di persone rimaste intrappolate. Causa verosimile, l'esplosione di una bombola del gas.

