Addio ad Angelo Foletto docente e critico musicale trentino

È morto Angelo Foletto, il noto critico musicale e docente trentino. Aveva 76 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della cultura e della musica italiana.

Lutto nel mondo della cultura e della musica. Angelo Foletto, docente e critico musicale di origini trentine, si è spento all’età di 76 anni. Nato a Pieve di Ledro, negli anni di gioventù si trasferì a Milano dove si laureò in Lettere Moderne e approfondì la sua passione per la musica studiando al Conservatorio Giuseppe Verdi. Nel corso della sua carriera lavorò come critico musicale per diverse redazioni, tra cui La Repubblica, Musica Viva, Suonare News, Classic Voice, Amadeus, il Giornale della Musica oltre a quella del quotidiano L’Adige. Lasciò un’impronta importante anche nel mondo televisivo italiano e internazionale collaborando in diversi programmi della Rai, di Mediaset e di altri canali privati.🔗 Leggi su Trentotoday.it

La Fondazione Pergolesi Spontini piange Angelo Foletto, il critico musicale e docente di Conservatorio che ci ha lasciato a 76 anni.

È morto Angelo Foletto, il noto critico musicale di La Repubblica.

Addio ad Angelo Foletto, voce autorevole della critica musicaleAngelo Foletto, critico musicale, musicologo, giornalista e docente, che ha unito rigore analitico e straordinaria capacità divulgativa, è morto a Milano all'età di 76 anni. Figura centrale della crit ... adnkronos.com

Addio ad Angelo Foletto, amico della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d’ItriaAngelo è stato al nostro fianco fin dalle prime edizioni del Festival: per oltre cinquant’anni ha seguito il suo cammino con passione, rigore e uno sguardo sempre curioso e lucido. È stato un ... giornaledipuglia.com

CHI ERA ANGELO FOLETTO Angelo Foletto è stato uno dei critici musicali italiani più autorevoli degli ultimi decenni, una figura centrale del giornalismo musicale tra seconda metà del Novecento e Duemila. Chi era Angelo Foletto (Pieve di Ledro, 20 agosto 1 - facebook.com facebook

Angelo Foletto, morto il critico musicale che ha raccontato il divenire della musica classica x.com