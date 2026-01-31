Addio ad Angelo Foletto docente e critico musicale trentino

È morto Angelo Foletto, docente e critico musicale di Trento. Aveva 76 anni. La notizia ha colpito il mondo della cultura e della musica, dove era molto rispettato. Lascia dietro di sé un vuoto che si sentirà a lungo.

Lutto nel mondo della cultura e della musica. Angelo Foletto, docente e critico musicale di origini trentine, si è spento all’età di 76 anni.Nato a Pieve di Ledro, negli anni di gioventù si trasferì a Milano dove si laureò in Lettere Moderne e approfondì la sua passione per la musica studiando al.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

