Un uomo di Milano ha sparato e ferito un ladro che era entrato nel suo appartamento in piena notte. La procura lo aveva accusato di tentato omicidio, ma il giudice ha deciso di assolverlo. Ha riconosciuto che si trattava di legittima difesa, dato che l’intruso aveva appena aggredito. La vicenda si è conclusa con una decisione che ha tolto ogni colpa all’uomo.

Milano – È finito sotto processo con l’accusa di tentato omicidio, per aver accoltellato un ladro che era entrato nel suo appartamento, ma il giudice per l’udienza preliminare lo ha assolto «perché il fatto non costituisce reato», riconoscendo che ha agito per legittima difesa di fronte a un’aggressione. L’episodio risale alla notte del 26 luglio 2024, quando l’uomo, un cinese di 48 anni, ha subito il tentativo di furto nell’appartamento dove vive, al piano rialzato di uno stabile all’angolo tra via Mac Mahon e piazza Castelli, in zona Villapizzone a Milano. Cosa è successo. Si è svegliato nel cuore della notte, si è trovato davanti due ladri entrati da una finestra e ha reagito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltella ladro entrato nell’appartamento in piena notte: padrone di casa assolto dall’accusa di tentato omicidio

Approfondimenti su Milano Ladro

A Muggiò, un uomo di 43 anni, Sergio Laganà, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato la moglie 31enne nella loro abitazione.

Il 8 gennaio 2026, a Milano, Marco Granelli è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Ladro

Argomenti discussi: Adamo Massa ucciso a Lonate Pozzolo da una sola coltellata, autopsia può confermare la legittima difesa.

Chi era il ladro morto accoltellato dal padrone di casa e abbandonato di fronte all’ospedale di Magenta dai compliciSi chiamava Adamo Massa, 37 anni, di origini sinti. Era residente in un campo nomadi torinese e aveva alle spalle una lunga lista di precedenti ... fanpage.it

Chi è Jonathan Rivolta, il ricercatore che ha ucciso il rapinatore entrato in casa suaJonathan Rivolta è il ricercatore 33enne che ieri ha accoltellato il ladro entrato nella sua villa a Lonate Pozzolo (Varese), poi morto in ospedale. Appassionato di arti marziali, Rivolta ha due ... fanpage.it

Buongiorno da Gli Inascoltabili! Continua a far discutere il dibattito sulla legittima difesa dopo i fatti accaduti a Lonate Pozzolo, dove un uomo ha accoltellato un ladro che stava cercando di introdursi dentro la sua abitazione. Noi ne parleremo con Paolo Cent - facebook.com facebook

Carabiniere spara al ladro, un siriano che aveva accoltellato il collega, e viene condannato a 3 anni. Lo Stato ormai è sfacciatamente schierato dalla parte dei criminali e finirà che nessuno vorrà più indossare la divisa perché di fatto chi la indossa non è tutelat x.com