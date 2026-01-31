Accesso carrabile ad una proprietà privata Cgars annulla il no della Sovrintendenza

La Sovrintendenza ai Beni culturali di Agrigento aveva vietato l’apertura di un accesso carrabile a una proprietà privata a Siculiana. Ora, però, il divieto viene annullato e si potrà procedere con il rilascio del nulla osta paesaggistico. La decisione permette di realizzare l’ingresso senza ulteriori ostacoli.

Annullato il "no" della Sovrintendenza ai Beni culturali di Agrigento per il rilascio del nulla osta paesaggistico per la realizzazione di un accesso carrabile privato a Siculiana. Lo ha fatto il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che ha accolto l'appello della proprietaria dell'immobile. La vicenda trae origine dalla richiesta presentata dalla proprietaria di un immobile a uso residenziale che aveva fatto istanza per un nulla osta paesaggistico per la realizzazione, all'interno della sua proprietà, di un breve percorso carrabile di collegamento con la strada pubblica.

La proposta di legge sugli affitti brevi, presentata come soluzione per il riequilibrio abitativo, nasconde una più profonda insidia: l’ingerenza sulla proprietà privata e sull’attività economica di migliaia di cittadini.

Le recenti chiusure delle discese verso il mare a Gabicce Mare, contrassegnate da cartelli di

