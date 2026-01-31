accademia e giappone la cultura passa dal gioco

Gli studenti dell’Accademia di belle arti stanno usando giochi da tavolo per condividere la cultura italiana con il Giappone. Durante il corso di Didattica dell’arte, i ragazzi hanno deciso di usare il gioco come strumento per avvicinare i giovani giapponesi alla loro tradizione artistica. Una scelta che sta attirando l’attenzione e creando scambi interessanti tra le due culture.

Gli studenti del corso di Didattica dell’arte dell’ Accademia di belle arti coinvolti in giochi da tavolo per condividere la loro cultura con il Giappone. Si tratta del progetto coordinato dal preside della sezione Gaetano Malandrino, e realizzato assieme alle Università giapponesi di Osaka e Kanzaki. Un percorso di crescita culturale condivisa, attraverso strategie e materiali didattici, con un grande obiettivo comune: condividere la propria cultura, raccontandola attraverso il mondo universitario, le proprie usanze culturali, le tradizioni artistiche, le informazioni geografiche e paesaggistiche e curiosità culinarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

