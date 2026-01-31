Accadde oggi | 31 gennaio Sergio Mattarella è Presidente della Repubblica Italiana

Il 31 gennaio 2015 Sergio Mattarella diventa ufficialmente il nuovo Presidente della Repubblica Italiana. La sua elezione avviene al quarto scrutinio, con il sostegno di molte forze politiche. La candidatura di Mattarella aveva già suscitato grandi aspettative di trovare un punto di accordo tra i partiti. Alla fine, la sua vittoria arriva con un’ampia condivisione e senza grandi sorprese.

Il 31 gennaio 2015 Sergio Mattarella fu eletto Presidente della Repubblica Italiana, al quarto scrutinio con 665 voti. Tantissimi gli applausi e, per la prima volta, ripetute standing ovation. “Il pensiero va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. È sufficiente questo”, le sue prime parole da capo dello Stato.La sua personalità fu individuata dal Partito Democratico e la sua candidatura fu ufficialmente proposta da Matteo Renzi il 29 gennaio all’assemblea degli elettori del PD, che decise di votare Mattarella solo al quarto scrutinio, cioè quando il quorum si fosse abbassato alla maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea, mentre nei primi tre scrutini avrebbe votato scheda bianca. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

