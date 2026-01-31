Acari della polvere | dai peluche alle coperte alle testate del letto Cosa dobbiamo evitare e come difendere i bambini

Gli acari della polvere sono ovunque in casa, dai peluche alle coperte, anche nelle testate del letto. Per proteggere i bambini, bisogna fare attenzione a cosa si può evitare e come pulire correttamente. Il professor Attilio Boner, allergologo in pensione, spiega che questi piccoli parassiti si nutrono anche di muffe e si accumulano facilmente in ambienti caldi e umidi. Quindi, è importante arieggiare spesso, lavare le lenzuola a temperature alte e mantenere la stanza asciutta. Molte persone non si rendono conto di

Roma, 31 gennaio 2026 - Gli acari della polvere si nutrono (anche) delle muffe, nelle nostre case. Parte da qui il professor Attilio Boner, peditra e allergololo, oggi in pensione e libero professionista. Ecco come difendersi. Acari in casa, come difendersi. " Gli acari hanno bisogno di umidità e quella che c’è nelle nostre case è sufficiente per farli vivere - chiarisce Boner -. Si nutrono dei nostri detriti cutanei, quindi li troviamo nel materasso, nel cuscino, nelle coperte, nei tappeti, nei divani e nelle poltrone di stoffa. Non possono vivere sul pavimento proprio perché hanno bisogno di umidità, quindi di una nicchia che tenga l’ambiente umido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

