A Torino scontri e cariche al corteo per Askatasuna | manifestanti lanciano bombe carta idranti in azione

A Torino, i manifestanti hanno preso d’assalto il corteo per Askatasuna. La polizia ha risposto con idranti e ha caricato contro alcuni gruppi che hanno lanciato bombe carta. La situazione si è fatta tesa, con diverse persone che sono state identificate e portate via dalle forze dell’ordine. La protesta è scoppiata poco dopo che il centro sociale, chiuso alla fine del 2025, è stato ricordato durante la manifestazione.

A Torino, ieri pomeriggio, sono scoppiati scontri durante il corteo per chiedere la riapertura di Askatasuna.

