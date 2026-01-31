A Torino 15mila in corteo per il centro sociale Askatasuna

Circa 15 mila persone sono scese in strada a Torino per protestare davanti al centro sociale Askatasuna. La manifestazione è partita questa mattina, con un corteo che ha attraversato alcune vie della città. La Questura ha già emesso 24 fogli di via, mentre gli organizzatori parlano di una partecipazione tra i 10 e i 15 mila manifestanti. La polizia sta monitorando la situazione e ha intensificato i controlli nelle zone coinvolte. La tensione resta alta, ma finora non si registrano incidenti.

Un primo troncone è partito da Palazzo Nuovo, sede delle Facoltà umanistiche dell’Università di Torino, occupata da qualche giorno in polemica con il Senato accademico, il secondo è partito dalla stazione di Porta Nuova. Si ricongiungeranno a ridosso di piazza Vittorio per dirigersi nel quartiere Vanchiglia e verso la zona Nord di Torino. Gli organizzatori parlano di presenze comprese tra le 10mila e le 15mila, manifestanti che arrivano da tutta Italia e dall’estero in solidarietà con il Centro sociale Askatasuna, sgomberato a dicembre scorso. Tra ieri e oggi si sono intensificati i controlli da parte della Questura connessi all’arrivo nel capoluogo torinese dei manifestanti, oltre a servizi di vigilanza predisposti a ridosso di obiettivi sensibili, con al momento 24 i fogli di via obbligatori emessi, che impongono il divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da 1 a 3 anni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - A Torino 15mila in corteo per il centro sociale Askatasuna Approfondimenti su Torino Corteo Torino blindata per il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. «Duemila in piazza» | La diretta video A Torino il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Duemila in marcia, tante le famiglie | La diretta video Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Torino Corteo Argomenti discussi: Manifestazione a Torino del 31 gennaio, per Askatasuna scendono in piazza 15 mila persone: i percorsi; Sit-in dei radicali in piazza C.L.N. a Torino, il messaggio a ridosso della manifestazione: Non cadere nella trappola della violenza; Un’isola neonatale per l’ospedale Martini di Torino; Nas, 15mila euro di sanzioni nel 2025. Manifestazione a Torino del 31 gennaio, per Askatasuna scendono in piazza 15 mila persone: i percorsiSabato 31 gennaio arriveranno a Torino attivisti da tutta Italia per partecipare alla manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna ... virgilio.it Torino, in corso la manifestazione nazionale contro lo sgombero di AskatasunaNel primo pomeriggio, tre cortei sono partiti da luoghi diversi - Palazzo Nuovo, Porta Susa e Porta Nuova - per poi convergere in un’unica sfilata nei dintorni di piazza Vittorio Veneto. Askatasuna v ... tg24.sky.it Torino, 15mila in corteo verso il centro sociale Askatasuna: città blindata per la maxi-manifestazione - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.