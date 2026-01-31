A Terna la medaglia green Una rete a cinque cerchi | 130 km di linee interrate

Terna riceve una medaglia verde per il suo impegno nel migliorare la rete elettrica italiana. L’azienda ha messo in funzione circa 130 km di linee interrate e ha avviato infrastrutture per circa 800 milioni di euro nel 2025. Questi investimenti puntano a rendere la rete più sicura e resistente, sostenendo così la transizione energetica del Paese.

Nel 2025 Terna ha avviato in esercizio infrastrutture di sviluppo per circa 800 milioni di euro confermando il proprio impegno nel rafforzare sicurezza e resilienza della rete di trasmissione nazionale, a sostegno del percorso di transizione energetica del Paese. Nell’anno appena trascorso sono stati infatti realizzati oltre 300 km di collegamenti elettrici, progettati assicurando la massima attenzione verso soluzioni a ridotto impatto ambientale. Tra le opere principali spiccano quelle per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con un investimento di circa 300 milioni di euro e oltre 130 km di elettrodotti interrati per garantire una magliatura più robusta e affidabile della rete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

