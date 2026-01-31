A Roma compare un murale di un angelo che ricorda Meloni provocando reazioni tra arte e politica

A Roma, un affresco di un angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina ha suscitato subito reazioni. Qualcuno lo vede come un’opera d’arte, altri come un messaggio politico. Nei giorni scorsi, il murale ha attirato l’attenzione di visitatori e passanti, che si sono divisi tra chi lo considera un semplice restauro e chi invece interpreta l’opera come un riferimento a Meloni. La basilica, che ospita un affresco del XIX secolo, ora è al centro di un acceso dibattito tra chi difende la libertà artistica e chi teme che

A Roma, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, un affresco risalente al XIX secolo ha scatenato un dibattito tra arte, religione e politica. Durante il restauro della Cappella del Crocifisso, realizzato da Bruno Valentinetti, è emerso un cherubino raffigurato con tratti somiglianti al volto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'analogia è stata notata da alcuni visitatori e poi condivisa sui social network, diventando rapidamente virale. Il caso ha attirato l'attenzione di media e istituzioni, con la stessa Meloni che ha risposto con ironia su Facebook, postando l'immagine del dettaglio e commentando: «No, decisamente non somiglio a un angelo».

