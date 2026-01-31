La città di Roma si prepara a un cambiamento importante per gli anziani soli nelle case popolari. L’Assemblea Capitolina ha dato il via libera unanime alla figura del badante di condominio, un aiuto concreto per chi fatica a gestire le faccende quotidiane. Ora si attende di capire come questa novità si tradurrà in servizi reali per chi ha più bisogno.

Arriva un aiuto concreto agli anziani che vivono soli nelle case popolari di Roma. L'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la proposta che introduce la figura del badante di condominio. Finanziato con i fondi di Roma Capitale, è un servizio sperimentale pensato per offrire supporto quotidiano agli over 65, dalla consegna dei farmaci all'accompagnamento alle visite mediche, fino a momenti di socialità e compagnia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta

A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta

