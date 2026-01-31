A Palmoli fiaccolata per la famiglia nel bosco

A Palmoli, nel bosco, si è svolta una fiaccolata per la famiglia. Alla manifestazione, organizzata dagli stessi promotori del presidio vicino alla casa di Nathan e Catherine, sono scese non solo persone che condividono le idee, ma anche genitori e nonni che si sono allontanati dai propri figli. La manifestazione ha voluto mostrare vicinanza e solidarietà, portando tante persone a camminare con le fiaccole nella notte.

