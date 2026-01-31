A Niscemi la frana non si ferma crolla una palazzina di tre piani Piogge abbondanti e la struttura non ha retto

Questa mattina a Niscemi una palazzina di tre piani è crollata. Le abbondanti piogge hanno indebolito la struttura, che non ha retto e si è sgretolata. La frana non si ferma e il costone di sabbia e argilla si sgretola ancora, rischiando di coinvolgere altre case che si trovano in bilico sul precipizio. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine e i tecnici per mettere in sicurezza l’area.

A Niscemi la frana non si ferma. Il costone di sabbia e argilla da cui, appoggiate in equilibrio instabile decine di case si affacciano sul precipizio, continua a sbriciolarsi. Una delle palazzine in bilico, un edificio di tre piani nel quartiere Sante Croci, è crollata nel precipizi o. Una sorte che potrebbe toccare anche alle abitazioni adiacenti già squarciate. Dall'alto è possibile vedere all'interno pezzi di stanze, mobili, elettrodomestici, foto di famiglie con bambini che non torneranno mai nei loro appartamenti, appese al muro. "Piogge abbondanti e la struttura non ha retto" Il crollo della palazzina, ha spiegato il funzionario dei vigili del fuoco di Caltanissetta, Francesco Turco, è da "collegare alle abbondanti piogge di questi ultimi giorni che hanno sicuramente contribuito a erodere ancora di più il terreno sottostante a quel fabbricato, che era già seriamente compromesso, per cui il peso della struttura non ha retto più e quindi è venuto giù».

