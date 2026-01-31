A Molentargius nasce un ecosistema artificiale per contenere la specie invasiva di testuggine

A Cagliari, nel parco di Molentargius, si lavora a un nuovo ecosistema artificiale. L’obiettivo è fermare la diffusione della testuggine americana, che sta invadendo l’area e mette a rischio le specie locali. I lavori sono in corso e si cerca di trovare una soluzione pratica per proteggere l’ambiente senza alterare troppo il ecosistema naturale.

A Molentargius, nel cuore della città di Cagliari, è in corso l'allestimento di un ecosistema artificiale pensato per contenere la diffusione della testuggine americana, una specie non indigena che minaccia l'equilibrio naturale del parco. L'intervento, realizzato in collaborazione con enti locali e ricercatori del settore ambientale, mira a creare un'area controllata dove la specie invasiva possa essere monitorata e gestita senza impattare sulle zone naturali del parco. Il progetto è stato avviato nei mesi scorsi, con la costruzione di un biolago artificiale che riproduce le condizioni idrogeologiche tipiche del suo habitat preferito.

