a milano il cibo dei campioni giapponesi

A Milano arriva il Power Gyoza Don, un piatto creato dallo chef Yoji Tokuyoshi e ora disponibile nei locali di Ramen Shifu e Gyozeria. Le quattro sedi di Ramen Shifu, tra Centrale, Porta Romana, Lambrate e Navigli, offrono i sapori dell'Oriente in chiave street food. La Gyozeria, con i suoi due locali, propone invece un'ambientazione più vivace, ispirata alle strade delle città asiatiche.

Mangiare come degli atleti giapponesi nei giorni dei Giochi Olimpici. Arriva a Milano il Power Gyoza Don, una ricetta sviluppata insieme allo chef Yoji Tokuyoshi della Bentoteca di Milano, che potrà essere degustata n ei locali di Ramen Shifu, che nelle sue quattro sedi milanesi (Centrale, Porta Roma,a Lambrate e Navigli) propone i sapori d’oriente in versione street style, e in quelli della Gyozeria, con i suoi due locali, offre un’esperienza culinaria ispirata alle vivaci strade delle città asiatiche, con uno stile street underground. Il Power Gyoza Don sarà anche protagonista della festa in programma sabato 7 febbraio alla Katsusanderia Izakaya all’interno del Mercato Isola di piazzale Lagosta: dalle 12 alle 14 i primi cento visitatori potranno degustarlo gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

