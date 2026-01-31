A Firenze costi esorbitanti per alloggi e pasti | studenti in crisi il sistema è al limite

A Firenze, molti studenti si trovano a fare i conti con costi troppo alti per alloggio e pasti. La città, nota per la sua arte e cultura, sta diventando sempre più difficile da vivere per chi non ha abbastanza soldi in tasca. La crisi si fa sentire nelle tasche di chi studia lontano da casa e fatica a trovare alternative sostenibili.

A Firenze, dove la storia, l’arte e la cultura hanno da sempre attirato studenti da tutta Italia e dal mondo, la vita universitaria si sta trasformando in una sfida quotidiana per chi non ha risorse economiche. Il costo degli affitti, ormai proibitivo per molti, ha raggiunto livelli che mettono a dura prova la sostenibilità del vivere in città. In alcuni quartieri, i canoni superano i 1.200 euro al mese per monolocali di piccole dimensioni, spingendo studenti a condividere appartamenti con più persone o a cercare soluzioni estreme come dormire in auto o in spazi comuni. La situazione è aggravata dalla crescente presenza di affitti turistici, che hanno portato via migliaia di unità abitative dal mercato residenziale, riducendo drasticamente l’offerta per chi cerca un alloggio stabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

