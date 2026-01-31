Questa domenica sera Alberto Trentini sarà ospite di Che Tempo Che Fa. Dopo 423 giorni di prigionia in Venezuela, l’uomo torna in tv e racconta la sua esperienza. Trentini si dice felice di poter abbracciare di nuovo i suoi cari e riprende in mano la sua vita. L’intervista andrà in onda alle 19:30 in diretta sul NOVE.

Alberto Trentini, il cooperante liberato il 12 gennaio dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, sarà ospite della puntata di Che Tempo Che fa di domenica 1° febbraio 2026, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE. “ Saremo felici di abbracciarlo “, il post sul profilo X del programma condotto da Fabio Fazio con riferimento a Trentini. Un’intervista esclusiva e molto attesa ma non la sol a: di fronte al conduttore si siederano anche Antonio Albanese, presto al cinema con la nuova commedia da lui diretta e interpretata “Lavoreremo da grandi”, Geolier, fresco d’uscita con l’album “TUTTO È POSSIBILE”, certificato disco d’oro a solo una settimana dal debutto, e protagonista di un tour negli stadi dal prossimo giugno e Belén Rodriguez, conduttrice della sesta edizione di “Only Fun – Comico Show”, in onda dal 5 febbraio tutti i giovedì in prima serata sul NOVE. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Che Tempo Che fa l’intervista esclusiva ad Alberto Trentini: “Saremo felici di abbracciarlo”

