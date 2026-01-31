Oggi a Rogla, in Slovenia, si svolge la tappa di Coppa del Mondo di PGS 2025-2026. Gli atleti si preparano a scendere sulla neve, con programmi e orari già annunciati. La gara si svolge come previsto, e gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming o in tv. La situazione resta tesa, con molti occhi puntati sui protagonisti di questa stagione.

Dopo la tappa di Simonhöhe, la Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 proseguirà oggi a Rogla, in Slovenia. Si tratta del settimo appuntamento della stagione che porterà alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sempre più vicine. I grandi protagonisti dello slalom gigante parallelo si sfideranno in mattinata per accedere alla fase finale, in programma dalle ore 13.00. La squadra italiana vuole continuare a vincere e conquistare podi come fatto nella prima parte di stagione. In campo maschile, ci si affiderà come sempre all’eterno Roland Fischnaller, reduce dalla 25esima vittoria in carriera sulle nevi austriache. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo snowboard oggi, PGS Rogla 2026: programma, tv, streaming

Approfondimenti su PGS Rogla2026

Ultime notizie su PGS Rogla2026

