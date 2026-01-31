A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi | programma 31 gennaio tv streaming italiani in gara

Questa mattina si svolgono i Mondiali di ciclocross 2026 a Hulst, in Olanda. Gli atleti italiani sono pronti a scendere in pista, con il programma che prevede le gare nel pomeriggio. La tv e lo streaming trasmetteranno le gare in diretta, mentre gli appassionati aspettano di vedere se gli italiani riusciranno a portare a casa qualche medaglia. Dopo la Coppa del Mondo, il grande appuntamento internazionale ha preso il via, e ora tutti gli occhi sono puntati sui corridori.

Il countdown per i Mondiali di ciclocross 2026 è finalmente terminato. Dopo la fine della Coppa del Mondo, i grandi protagonisti del ciclocross tornano i scena per disputare i Campionati Mondiali, in scena quest’anno a Hulst, in Olanda. Saranno sette i titoli iridati da assegnare, con il programma che si chiuderà con l’attesissima prova Elite maschile. Oggi invece, la prima vera giornata di gare inizierà alle ore 11.05 con la prova Donne Junior. L’Italia giocherà subito una pedina fondamentale per la lotta alle medaglie: Giorgia Pellizotti. La giovane azzurra ha concluso nel migliore dei modi la Coppa del Mondo con due vittorie consecutive ed ora punta ad affermarsi anche ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora i Mondiali di ciclocross 2026 oggi: programma 31 gennaio, tv, streaming, italiani in gara Approfondimenti su Mondiali Ciclocross A che ora il ciclocross oggi, Coppa del Mondo Flamanville 2025: programma, tv, streaming, italiani in gara A che ora i Campionati Italiani di ciclocross 2026 oggi: programma, tv, streaming Oggi a Brugherio si tengono i Campionati Italiani di ciclocross 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mondiali Ciclocross Argomenti discussi: Amici 25 cambia orario, a che ora finisce il programma di Maria De Filippi e cos’è successo; A ora che è il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta?; Sinner-Duckworth, il 2° turno giovedì 22 alle 9; A che ora gioca Sinner la semifinale degli Australian Open contro Djokovic: il match in tv in chiaro. A che ora esce Stranger Things 5 e cosa possiamo dire dei primi 5 minuti dell'episodio inizialeStranger Things 5 è un evento così importante che ci fa tornare ai tempi delle visioni notturne di Game of Thrones. I nuovi episodi, infatti, usciranno alle 02.00 di stanotte e i social dei fan ... gqitalia.it Il programma dei quarti: a che ora si gioca Alcaraz-De Minaur e dove vedere la partita in tvIl programma della decima giornata a Melbourne con i quarti della parte alta del tabellone. Temperature bollenti, ma match in programma alla Rod Laver Arena, impianto dotato di tetto e strumenti di ra ... msn.com E' subito medaglia per l'Italia del CicloCross che ai Campionati Mondiali in pieno svolgimento a Hust conquista uno splendido argento nella staffetta mista. Filippo Grigolini, Stefano Viezzi, Filippo Fontana, Sara Casasola, Elisa Ferri e Giorgia Pellizotti con una - facebook.com facebook Ciclocross, l’Italia parte forte ai Mondiali con un argento nella staffetta mista. Vincono i Paesi Bassi - x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.