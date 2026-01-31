A Catanzaro si apre l’anno giudiziario con allarme crescente sui reati violenti e le violazioni del codice rosso

A Catanzaro l’anno giudiziario si apre con un forte richiamo alle autorità. Il procuratore generale Giuseppe Lucantonio avverte che i reati violenti, quelli che rientrano nel codice rosso, sono in aumento. Violenza di genere, stalking e abusi sessuali sono all’ordine del giorno, e il rischio di nuovi casi cresce di mese in mese. Un segnale che preoccupa gli investigatori e le forze dell’ordine, pronti a rafforzare gli interventi per tutelare le vittime.

A Catanzaro si è aperto l'anno giudiziario con un segnale di allarme da parte del procuratore generale Giuseppe Lucantonio, che ha evidenziato un'espansione costante dei reati definiti "da codice rosso", ovvero quelli che riguardano violenza di genere, stalking, abusi sessuali, diffusione di immagini intime senza consenso e maltrattamenti all'interno delle famiglie. L'intervento è avvenuto durante la cerimonia ufficiale di apertura dell'anno giudiziario, tenutasi nella sede del tribunale di Catanzaro, e ha messo in evidenza un trend preoccupante: il numero di segnalazioni e procedimenti aperti in queste materie è in crescita costante.

