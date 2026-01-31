A Casal Velino la mostra HeART of Gaza | arte laboratori e incontri per una cultura di pace

A Casal Velino prende il via la mostra “HeART of Gaza”, aperta dal 31 gennaio al 14 febbraio presso la Biblioteca Comunale. L’evento si svolge ogni giorno dalle 16:00 alle 19:00 e propone opere d’arte, laboratori e incontri dedicati alla cultura di pace. La mostra vuole portare l’attenzione sulla situazione a Gaza attraverso l’arte, coinvolgendo i visitatori in un percorso che unisce creatività e riflessione.

Dal 31 gennaio al 14 febbraio, ogni giorno dalle 16:00 alle 19:00, la mostra “HeART of Gaza” sarà ospitata presso la Biblioteca Comunale di Casal Velino (via Ardisani snc, presso gli impianti sportivi). L’iniziativa è promossa dal Comitato Cilento Palestina e dal gruppo Educazione alla Pace e alla Nonviolenza del Movimento di Cooperazione Educativa, all’interno del progetto Make Art Not War. L’obiettivo è trasformare uno spazio pubblico in un luogo di incontro, ascolto e condivisione, dove l’arte diventa linguaggio comune e ponte tra persone, generazioni e comunità. Protagonisti dell’esposizione sono i disegni realizzati da bambine e bambini, ragazze e ragazzi palestinesi dai 3 ai 17 anni: opere nate per raccontare emozioni, paura, speranza, memoria, desiderio di normalità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

