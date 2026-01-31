A Bologna il cocktail d’autore diventa arte | Jiani’s vince con un menu che racconta storie in vignette

Questa sera a Bologna il Jiani’s Cocktail Bar & Bistrot ha vinto una menzione speciale ai Barawards 2025. Il locale in via del Pratello ha conquistato la giuria con un menu che unisce drink e storie in vignette, trasformando il cocktail in un vero e proprio modo di fare arte. La vittoria conferma il talento e la creatività di questo bar, che ormai si distingue tra i migliori della città.

A Bologna, in via del Pratello, il Jiani’s Cocktail Bar & Bistrot si è aggiudicato una menzione speciale ai Barawards 2025, il prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze del mondo della ristorazione e dell’ospitalità italiana. Il premio è stato assegnato al locale per il suo menu dei cocktail, un progetto innovativo che trasforma la scelta di un drink in un’esperienza narrativa. Il concept, realizzato interamente in forma di vignette, racconta storie brevi e coinvolgenti, con i membri dello staff protagonisti di scene illustrate che spiegano l’origine, il gusto e l’anima di ogni bevanda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

