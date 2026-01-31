31 gennaio | la Madonna di Valleluogo guarisce all’istante la veggente
La Madonna di Valleluogo si è mostrata a una giovane veggente, una ragazza di umili origini. Durante l’apparizione, la Madonna ha guarito istantaneamente la ragazza dai suoi mali. La scena è avvenuta il 31 gennaio e ha lasciato tutti senza parole.
La Madonna di Valleluogo è apparsa a una giovane veggente di umili origini, guarendola dai suoi mali nel momento stesso della sua manifestazione. In località Valleluogo, a pochi chilometri da Ariano Irpino (Avellino), sorge il Santuario di Santa Maria di Valleluogo. La chiesa si trova nei pressi di un ruscello, lungo una vecchia mulattiera che portava a Montecalvo Irpino. Siamo nel cuore dell’Appennino campano, in una vallata ricca di alberi secolari e di una ricca vegetazione, a circa 530 metri di altitudine. In origine la chiesa si chiamava Santa Maria del bel luogo (Sancta Maria belli loci) ma presto sarebbe stata denominata Santa Maria di Valleluogo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
6 gennaio: la Madonna del Divin Pianto appare con Gesù e guarisce una suora in fin di vita
Il 6 gennaio, la Madonna del Divin Pianto si è mostrata con il Bambino Gesù, lasciando un segno di speranza e fede.
7 dicembre: la Madonna di Wigratzbad libera la veggente dalle carceri nazisti
