3 milioni in meno di libri venduti nel 2025

Il settore dell’editoria in Italia ha perso circa tre milioni di copie vendute nel 2025 rispetto all’anno precedente. Le vendite di libri di narrativa e saggistica sono calate, segnando un anno difficile per gli editori. La tendenza negativa si fa sentire da tempo, ma quest’anno i numeri sono più evidenti. Molti librai e autori temono che questa flessione possa continuare anche nel prossimo futuro.

Il mercato italiano dell’editoria di varia (narrativa e saggistica) ha chiuso il 2025 in territorio negativo. Secondo i dati NielsenIQ BookData presentati a Venezia dal presidente AIE, Innocenzo Cipolletta, gli italiani hanno acquistato 99,5 milioni di copie nei canali tradizionali (librerie fisiche, store online, grande distribuzione), con un calo del 3% rispetto al 2024. In termini economici, la flessione è stata del 2,1%, pari a 32,6 milioni di euro in meno, su un totale annuo di 1.483,9 milioni. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su mercato italiano I cinque libri più venduti in Italia nel 2025 La classifica dei libri più venduti nel 2025 fino all’autunno Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. I 10 LIBRI PIÙ BELLI DEL 2025 Ultime notizie su mercato italiano Argomenti discussi: Comprati 3 milioni in meno di libri nel 2025, flessione del 3% sul 2024; Comprati 3 milioni in meno di libri nel 2025, flessione del 3% sul 2024; Tre milioni di libri in meno venduti in Italia (editori e librerie indipendenti soffrono di più); Il lavoro domestico pilastro silenzioso dell'economia italiana: 3,3 milioni di persone coinvolte. Comprati 3 milioni in meno di libri nel 2025, flessione del 3% sul 2024(ANSA) - ROMA, 30 GEN - In sofferenza l'editoria di varia, ovvero saggistica e narrativa, nel 2025: l'anno si è chiuso con tre milioni in meno di libri a stampa comprati dagli italiani nei canali trad ... msn.com Autostrade del mare, il Censis: in un anno 2 milioni e mezzo di camion in meno sulle strade italianeLe chiamano «Autostrade del mare» (Adm): oggi comprendono 52.007 km di tratte, con 18 porti italiani di origine e 23 destinazioni finali, di cui 8 in porti stranieri di Spagna, Malta, Grecia e Croazia ... corriere.it Luca Marchetti: “Per meno di 30 milioni Dumfries non parte, ma il Liverpool per ora ha fatto solo un sondaggio”. - facebook.com facebook “Per meno di 30 milioni Dumfries non parte ma il Liverpool per ora ha fatto solo un sondaggio” @SkySport x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.