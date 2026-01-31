3 milioni in meno di libri venduti nel 2025

Il settore dell’editoria in Italia ha perso circa tre milioni di copie vendute nel 2025 rispetto all’anno precedente. Le vendite di libri di narrativa e saggistica sono calate, segnando un anno difficile per gli editori. La tendenza negativa si fa sentire da tempo, ma quest’anno i numeri sono più evidenti. Molti librai e autori temono che questa flessione possa continuare anche nel prossimo futuro.

Il mercato italiano dell’editoria di varia (narrativa e saggistica) ha chiuso il 2025 in territorio negativo. Secondo i dati NielsenIQ BookData presentati a Venezia dal presidente AIE, Innocenzo Cipolletta, gli italiani hanno acquistato 99,5 milioni di copie nei canali tradizionali (librerie fisiche, store online, grande distribuzione), con un calo del 3% rispetto al 2024. In termini economici, la flessione è stata del 2,1%, pari a 32,6 milioni di euro in meno, su un totale annuo di 1.483,9 milioni. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

