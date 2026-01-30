Alexander Zverev critica Carlos Alcaraz dopo la semifinale degli Australian Open. L’italo-tedesco si è lamentato del tempo preso dall’avversario durante le pause, sottolineando che con i crampi non si può chiedere un time-out così lungo. Zverev ha combattuto per più di cinque ore, rimontando da 0-2 e arrivando anche a servire sul 5-4 nel quinto set, ma alla fine ha ceduto alla straordinaria rimonta di Alcaraz, che si è aggiudicato la vittoria e la finale.

Alexander Zverev ha lottato per cinque ore e ventisei minuti contro Carlos Alcaraz, ha rimontato da 0-2 e ha anche servito sul 5-4 del quinto set, ma ha poi subito la risalita magistrale del numero 1 del mondo e ha perso la semifinale degli Australian Open. Il tedesco ne ha parlato in conferenza stampa: “ Una lotta incredibile, una battaglia. Un finale sfortunato per me, ma ad essere sincero, non avevo assolutamente più energie. Anche sul 5-4, normalmente posso contare un po’ di più sul mio servizio. Le mie gambe hanno smesso di spingere verso l’alto, quindi sì, è andata così. È la vita. Andiamo avanti “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Zverev punzecchia Alcaraz: “Coi crampi non si può prendere time-out. Ha preso un’ora e mezza di pausa”

Approfondimenti su Zverev Alcaraz

Durante la semifinale degli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha chiesto un medical time-out a causa di un crampo.

Carlos Alcaraz si prende la finale degli Australian Open 2026 dopo una semifinale lunga e combattuta contro Alexander Zverev.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Zverev Alcaraz

Zverev punzecchia Alcaraz: Coi crampi non si può prendere time-out. Ha preso un’ora e mezza di pausaAlexander Zverev ha lottato per cinque ore e ventisei minuti contro Carlos Alcaraz, ha rimontato da 0-2 e ha anche servito sul 5-4 del quinto set, ma ha ... oasport.it

Alcaraz in finale all'Atp Cincinnati: Zverev battuto 6-4, 6-3Dal Master 1000 di Monte-Carlo di metà aprile a quello di agosto a Cincinnati: 4 mesi quasi perfetti per Carlos Alcaraz che centra l’ottava finale del suo 2025 (le ultime sette consecutive!). Lo fa ... sport.sky.it