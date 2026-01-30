Zverev commuove il tennis | l’abbraccio a Alcaraz dopo l’interruzione medica e il suo appello per il rispetto tra atleti

Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev ha mostrato un lato umano che ha colpito tutti. Dopo l’intervento medico richiesto per Carlos Alcaraz nel terzo set, il tennista tedesco si è avvicinato all’avversario, lo ha abbracciato e ha rivolto un appello affinché tra atleti ci sia più rispetto. Un gesto che ha emozionato il pubblico e ha aperto una riflessione sul fair play nel tennis.

Nella semifinale degli Australian Open del 2026, Alexander Zverev ha vissuto un momento di intensa tensione dopo l'intervento medico concesso a Carlos Alcaraz nel terzo set. Il match, iniziato con Alcaraz in vantaggio per due set a zero, si è incanalato in un'azione intensa e fisicamente gravosa, aggravata dal caldo torrido di Melbourne. Alcaraz, afflitto da crampi improvvisi nel corso del terzo parziale, ha chiesto l'intervento del medico al punteggio di 4-5, una richiesta che è stata accolta dal supervisor di gara. L'approvazione ha scatenato la reazione di Zverev, che ha contestato la decisione con forza, accusando il sistema di favorire alcuni atleti rispetto ad altri.

