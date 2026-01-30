Zirkzee Juve la dirigenza bianconera chiarisce l’unica condizione per l’acquisto Cosa trapela sull’operazione
La Juventus ha fatto chiarezza sulla trattativa per l’attaccante. La dirigenza ha spiegato che l’unica condizione per portarlo a Torino riguarda i dettagli dell’accordo. Intanto, si parla di un possibile arrivo in prestito secco, mentre Kolo Muani resta fuori dai piani e Comolli punta tutto sull’olandese, che al momento è ai margini con Carrick. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se la trattativa andrà in porto.
Zirkzee Juve: Kolo Muani bloccato, Comolli punta tutto sull’olandese, ai margini con Carrick e pronto al rilancio in Serie A in prestito secco. Con la pista Kolo Muani che si fa sempre più impervia a causa del muro apparentemente invalicabile eretto dal Tottenham, i riflettori del mercato della Juventus si spostano ormai in via esclusiva su un unico, grande obiettivo: Joshua Zirkzee. La dirigenza bianconera, guidata dall’AD Comolli, ha deciso di non perdere altro tempo prezioso in inseguimenti impossibili e di virare con decisione massima sull’attaccante olandese, individuato come il profilo perfetto per puntellare l’attacco di Luciano Spalletti in queste ultime, frenetiche ore di sessione invernale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tonali Juve, l’ex Milan in pole sul taccuino della dirigenza bianconera: la condizione per portare il centrocampista a Torino
Tonali, centrocampista italiano ex Milan, è nel mirino della Juventus, che valuta le condizioni per portarlo a Torino.
Schlager Juve, la dirigenza bianconera pensa concretamente al colpo a parametro zero. Le ultime sul centrocampista in orbita bianconera
La Juventus lavora già sul mercato per rinforzare il centrocampo.
