Zeudi Di Palma tiene segreta la sua vita amorosa. Secondo Biagio D’Anelli, la star del Grande Fratello sarebbe felicemente fidanzata, ma preferisce mantenere il segreto lontano dai fan. Tra viaggi romantici e momenti privati, Zeudi condivide solo poche briciole della sua relazione.

Secondo Biagio D'Anelli, Zeudi Di Palma sarebbe felicemente fidanzata lontano dai fan. Tra viaggi romantici e momenti privati, la star del Grande Fratello lascia ai follower solo "briciole" della sua vita amorosa. Zeudi Di Palma è un'ex concorrente del Grande Fratello ed ex Miss Italia, che si è guadagnata un grande seguito di follower nella casa più spiata d'Italia per la sua spontaneità e per il suo coming out, quando in una delle puntate ha rivelato di essere bisessuale. La giovane napoletana ha riunito un nutrito gruppo di fan, che recentemente ha bacchettato per la loro eccessiva ossessione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Zeudi Di Palma, fidanzato segreto? Biagio D’Anelli svela perché resta nascosto

