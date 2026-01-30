Zelensky ha fatto sapere che l’Ucraina non prevede nessuna tregua durante l’inverno. Ha respinto le voci circolate dopo le dichiarazioni di Donald Trump e ha lanciato la sua sfida a Putin, invitandolo a un confronto diretto a Kiev. La tensione tra le parti resta alta e il leader ucraino non sembra disposto a fare passi indietro.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto categoricamente l’idea di una tregua invernale, smentendo le voci che circolavano dopo l’annuncio del tycoon statunitense Donald Trump. L’ipotesi di una “tregua del gelo” – presentata come un’intesa tra Mosca e Washington per ridurre i bombardamenti durante i mesi più freddi – non trova riscontro nella realtà sul campo. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2026, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco coordinato: un missile balistico Iskander-M e oltre cento droni d’attacco hanno colpito 15 diverse località, tra cui aree urbane e infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Zelensky smentisce prospettive di tregua invernale e sfida Putin a confronto diretto a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua di sette giorni a Kiev, dicendo che Vladimir Putin è d’accordo.

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver tentato di attaccare la residenza di Putin a Novgorod, vicino a San Pietroburgo, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre.

La conferenza stampa tra Trump e Putin dopo l’incontro in Alaska

Zelensky rinuncia a Davos dopo i raid russi, Macron frena sull’ipotesi di un G7 con MoscaZelensky non parteciperà al Forum di Davos dopo i nuovi attacchi russi, mentre Macron smentisce un G7 con la Russia ... ilmetropolitano.it

Zelensky e Putin, i messaggi di Capodanno/ Accordo pace pronto al 90%; Russia vincerà guerra sull’UcrainaI due discorsi di Capodanno con Putin e Zelensky all'opposto in tutto: pace, vittoria, territori e moniti a tutto l'Occidente. Video: ecco cosa hanno detto 3 MINUTI PER PUTIN, 21 PER ZELENSKY: COSA CI ... ilsussidiario.net

Zelensky smentisce la tregua energetica: “Nessun accordo diretto con Russia” x.com

Il Cremlino gela ancora i negoziati: incontro Putin-Zelensky "solo se a Mosca". A Kiev 613 edifici restano senza riscaldamento, nei prossimi giorni previsti 30 gradi sottozero. L'americana Carlyle acquista le attività globali della petrolifera russa Lukoil - facebook.com facebook