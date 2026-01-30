Zelensky smentisce prospettive di tregua invernale e sfida Putin a confronto diretto a Kiev
Zelensky ha fatto sapere che l’Ucraina non prevede nessuna tregua durante l’inverno. Ha respinto le voci circolate dopo le dichiarazioni di Donald Trump e ha lanciato la sua sfida a Putin, invitandolo a un confronto diretto a Kiev. La tensione tra le parti resta alta e il leader ucraino non sembra disposto a fare passi indietro.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto categoricamente l’idea di una tregua invernale, smentendo le voci che circolavano dopo l’annuncio del tycoon statunitense Donald Trump. L’ipotesi di una “tregua del gelo” – presentata come un’intesa tra Mosca e Washington per ridurre i bombardamenti durante i mesi più freddi – non trova riscontro nella realtà sul campo. Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2026, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco coordinato: un missile balistico Iskander-M e oltre cento droni d’attacco hanno colpito 15 diverse località, tra cui aree urbane e infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Trump su Kiev: tregua di sette giorni per il gelo, "Putin è d'accordo". Zelensky ringrazia
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una tregua di sette giorni a Kiev, dicendo che Vladimir Putin è d’accordo.
Mosca accusa Kiev: "Ha tentato di attaccare la residenza di Putin". Zelensky smentisce: "È un pretesto per nuovi bombardamenti"
La Russia ha accusato l’Ucraina di aver tentato di attaccare la residenza di Putin a Novgorod, vicino a San Pietroburgo, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre.
La conferenza stampa tra Trump e Putin dopo l'incontro in Alaska
Zelensky rinuncia a Davos dopo i raid russi, Macron frena sull'ipotesi di un G7 con Mosca
Zelensky e Putin, i messaggi di Capodanno/ Accordo pace pronto al 90%; Russia vincerà guerra sull'Ucraina
Zelensky smentisce la tregua energetica: "Nessun accordo diretto con Russia"
Il Cremlino gela ancora i negoziati: incontro Putin-Zelensky "solo se a Mosca". A Kiev 613 edifici restano senza riscaldamento, nei prossimi giorni previsti 30 gradi sottozero.
