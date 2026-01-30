YouTube cancella 15 milioni di iscritti | spariti i canali che usavano l’intelligenza artificiale

YouTube ha eliminato circa 15 milioni di iscritti e chiuso molti canali che usavano l’intelligenza artificiale per pubblicare contenuti di scarsa qualità. La piattaforma ha deciso di intervenire duramente contro chi sfrutta l’AI per gonfiare artificialmente i numeri e riempire i feed di video poco utili o ingannevoli. La misura ha colpito numerosi creatori e ha suscitato reazioni tra gli utenti, mentre YouTube cerca di ripulire il suo spazio digitale.

YouTube ha alzato la scure contro l'intelligenza artificiale. O meglio, contro chi la usa per inondare la piattaforma di contenuti di bassa qualità. Nel gennaio 2026, la piattaforma video più grande al mondo ha avviato un'operazione di pulizia senza precedenti, cancellando decine di canali che sfruttavano l'IA per produrre video in serie industriale. Il risultato? Oltre 15 milioni di iscritti coinvolti nella rimozione, centinaia di milioni di visualizzazioni evaporate nel nulla, e un messaggio chiaro: l'era dei contenuti spazzatura generati automaticamente sta per finire. Tra le vittime illustri dell'operazione spicca CuentosFacianantes, letteralmente Racconti Affascinanti in spagnolo.

