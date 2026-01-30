Yates rivela la fiducia in Europa League mentre Dyche saluta buoni segnali

Il Forest dovrà giocare i playoff, nonostante la vittoria. Yates si mostra fiducioso in vista dell’Europa League, mentre Dyche parla di segnali positivi per la squadra. La formazione inglese spera di recuperare alcune posizioni in campionato e guardare avanti con ottimismo.

2026-01-30 00:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Forest dovrà disputare un turno di playoff nonostante la vittoria. Il Nottingham Forest crede di poter arrivare fino in fondo in Europa League, ha detto il capitano Ryan Yates dopo che gli uomini di Sean Dyche hanno completato la loro stagione di campionato con una sconfitta per 4-0 contro il Ferencvaros. Un autogol di Bence Otvos, una doppietta di Igor Jesus e un rigore di James McAtee hanno regalato al Forest una comoda vittoria al City Ground, anche se non è stato sufficiente per assicurarsi un posto tra i primi otto e il passaggio automatico agli ottavi.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

