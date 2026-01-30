Wonder Man | tutti i cameo e le star nominate nella Hollywood del MCU

Durante le riprese di Wonder Man, sono apparsi tanti volti noti di Hollywood e non solo. La lista di star nominate e cameo è lunga, e conferma come il film sia una specie di festa per gli appassionati di cinema e serie Marvel. Molti attori, anche meno noti, hanno preso parte alle scene, regalando un tocco di glamour e sorpresa al set. La produzione ha puntato forte su questa scelta, attirando l’attenzione di fan e addetti ai lavori.

Oltre ai volti che vediamo sullo schermo, Wonder Man snocciola una lista impressionante di nomi famosi, confermando che sono icone pop anche per gli abitanti di New York o Los Angeles post-Snap. In breve: La serie Wonder Man esplora il lato "showbiz" del MCU, confermando che attori come Leonardo DiCaprio, Christopher Nolan e Dua Lipa esistono nell'universo di Captain America.. Tra apparizioni fisiche come quelle di Josh Gad e Mario Lopez, la serie introduce la "Clausola Doorman", spiegando perché i supereroi debbano tenere segreti i propri poteri nell'industria del cinema.

