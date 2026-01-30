Wonder Man | il supereroe nascosto tra realtà e spettacolo

La nuova serie “Wonder Man” debutta su Disney+ e già fa parlare di sé. La storia segue Simon Williams, un supereroe con un’identità segreta, che cerca di fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo come attore. Nel frattempo, il Dipartimento per il controllo dei danni lo tiene sotto controllo, tra azione e vita pubblica. La serie mescola superpoteri e realtà televisiva, creando un mix che tiene incollati gli spettatori.

L'idea è ormai sedimentata. I supereroi, la cui narrazione un tempo era appannaggio di pochi e magnifici film, sarebbero stati sfruttati dalla serialità televisiva. Un do ut des, perché la domanda non rimanesse mai senza risposta e perché anche i personaggi minori degli universi fumettistici potessero trovare un loro spazio. Ci sarebbe stata reciprocità, uno scambio consensuale fra il pubblico e la parte creativa. E così, in questi ultimi anni, è stato. Così continuerà ad essere. Wonder Man, su Disney+ da mercoledì 28 gennaio, sembra portare avanti quel che è iniziato diverse stagioni fa, l'idea ormai sedimentata. 🔗 Leggi su Laverita.info

