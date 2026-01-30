Questa sera il Werder Brema scende in campo contro il Borussia Monchengladbach nel ventesimo turno di Bundesliga. La partita si gioca alle 15:30 e promette di essere un match importante per entrambe le squadre. I tifosi sono pronti a seguire le azioni dal vivo, aspettando una sfida ricca di emozioni.

Ventesimo turno di Bundesliga che vede il Werder Brema di Steffen impegnato in casa contro il Borussia Monchengladbach. I bianco verdi vengono dal recupero perso in casa contro l’Hoffenheim, altro stop (il nono in campionato) che allunga la serie negativa e avvicina pericolosamente la zona retrocessione, distante adesso 3 punti. Urgono cambiamenti al netto dei troppi infortuni che stanno fermando i werderaner. I Fohlen dal . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Werder Brema-Borussia Monchengladbach (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

