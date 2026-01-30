Weekend in bilico tra sole e temporali | il meteo si prepara a sorprese dopo l’instabilità delle ultime ore

Il fine settimana si presenta incerto, tra sole e pioggia. Le previsioni indicano che il Nord godrà di cielo sereno, mentre il Sud rischia temporali forti. Le condizioni meteo cambieranno rapidamente, creando qualche problema nelle ore più calde. Gli esperti avvertono che, dopo le ultime ore di instabilità, ci saranno sorprese in arrivo.

Il weekend che si apre con sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio porterà un netto contrasto tra Nord e Sud Italia, con il Paese diviso tra cieli sereni e temporali intensi. Al Centro-Nord, in particolare su Alpi, Prealpi e zone montane, il tempo rimarrà stabile con ampie schiarite e temperature sotto la media, anche se il freddo sarà persistente, soprattutto nelle ore notturne. Le Alpi potranno registrare nevicate locali oltre i 600 metri, un segno positivo per le località sciistiche, anche se l’attenzione dovrà essere alta per eventuali rischi legati al manto nevoso instabile. Sul versante settentrionale, l’aria secca e il cielo sereno favoriranno condizioni di visibilità ottimale, ideali per chi cerca momenti all’aperto, anche se il freddo pungente renderà necessari abbigliamento adeguato e prudenza negli spostamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le condizioni meteo a Napoli prevedono oggi un’alternanza tra sole e nuvole leggere, con temperature tra 9°C e 14°C.

