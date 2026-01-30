Il weekend a Milano e in Lombardia si riempie di eventi tra musica, teatro e riti popolari, proprio nei giorni più freddi dell’anno, i Giorni della Merla. Le strade si animano di iniziative che attirano residenti e visitatori, con spettacoli e tradizioni che riscaldano l’atmosfera nonostante il gelo.

Milano, 28 gennaio 2026 – Un weekend che coincide in buona parte con i Giorni della Merla, ossia i più freddi dell’anno secondo la tradizione popolare, offre un ricco ventaglio di esperienze tra cultura, tradizione e intrattenimento. Tra mostre d’arte contemporanea e fotografica, concerti e spettacoli teatrali per tutte le età, laboratori per bambini e appuntamenti dedicati al gusto e alla convivialità, la città si prepara a vivere giornate piene di scoperta. Dai percorsi nei musei cittadini alle piste di sci urbane in vista delle Olimpiadi invernali, dai falò dei Giorni della Merla ai mercati vintage e creativi, Milano propone occasioni per godere della stagione invernale tra tradizione e innovazione, con eventi pensati per famiglie, appassionati d’arte e sportivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Weekend a Milano e in Lombardia: musica, teatro e riti popolari nei giorni della Merla dal 29 al 30 gennaio 2026

Approfondimenti su Milano Lombardia

Il weekend dal 16 al 18 gennaio 2026 in Lombardia propone un ricco programma di eventi culturali, spettacoli e tradizioni popolari.

Nei giorni della Merla a Roma e nel Lazio il meteo sorprende.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Lombardia

Argomenti discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 23 al 25 gennaio: tutti gli eventi; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 25 gennaio; Weekend del 31 gennaio e 1 febbraio a Milano, cosa fare? Nuove mostre, musei gratis, concerti e cimento del Naviglio; Musei gratis, Cimento del Naviglio e filosofia: gli eventi del weekend a Milano.

Eventi del weekend dal 30 gennaio all'1 febbraio: cosa fare e dove andareFinirà mai Gennaio? Se siamo fortunati, questo weekend ci lasciamo alle spalle questo mese esasperante, e lo facciamo con molti eventi a Milano, Roma, Bologna e in tutta Italia. Questo fine settimana ... cosmopolitan.com

Weekend del 31 gennaio e 1 febbraio a Milano, cosa fare? Nuove mostre, musei gratis, concerti e cimento del NaviglioA una settimana dall'inizio delle Olimpiadi, Milano si riempie di eventi: abbondano concerti e spettacoli teatrali e aprono i battenti tante nuove mostre, da Mapplethorpe ai maestri della Metafisica. mentelocale.it

Le mostre del weekend, da Battiato alla Metafisica. A Milano gli omaggi a Mapplethorpe e Gastel. #ANSA - facebook.com facebook

Strade Bianche, presentato a Milano il Grande Weekend. edizione 2026, che apre la stagione delle classiche di Lucrezia Bernardo x.com