Weekend a Milano e in Lombardia | musica teatro e riti popolari nei giorni della Merla dal 29 al 30 gennaio 2026
Il weekend a Milano e in Lombardia si riempie di eventi tra musica, teatro e riti popolari, proprio nei giorni più freddi dell’anno, i Giorni della Merla. Le strade si animano di iniziative che attirano residenti e visitatori, con spettacoli e tradizioni che riscaldano l’atmosfera nonostante il gelo.
Milano, 28 gennaio 2026 – Un weekend che coincide in buona parte con i Giorni della Merla, ossia i più freddi dell’anno secondo la tradizione popolare, offre un ricco ventaglio di esperienze tra cultura, tradizione e intrattenimento. Tra mostre d’arte contemporanea e fotografica, concerti e spettacoli teatrali per tutte le età, laboratori per bambini e appuntamenti dedicati al gusto e alla convivialità, la città si prepara a vivere giornate piene di scoperta. Dai percorsi nei musei cittadini alle piste di sci urbane in vista delle Olimpiadi invernali, dai falò dei Giorni della Merla ai mercati vintage e creativi, Milano propone occasioni per godere della stagione invernale tra tradizione e innovazione, con eventi pensati per famiglie, appassionati d’arte e sportivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Milano Lombardia
Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend dal 16 al 18 gennaio 2026: cultura, spettacoli e feste popolari
Il weekend dal 16 al 18 gennaio 2026 in Lombardia propone un ricco programma di eventi culturali, spettacoli e tradizioni popolari.
Previsioni meteo Roma e Lazio nei giorni della Merla: come sarà il tempo il 29, 30 e 31 gennaio
Nei giorni della Merla a Roma e nel Lazio il meteo sorprende.
Ultime notizie su Milano Lombardia
Argomenti discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 23 al 25 gennaio: tutti gli eventi; Weekend a Milano: cosa fare fino a domenica 25 gennaio; Weekend del 31 gennaio e 1 febbraio a Milano, cosa fare? Nuove mostre, musei gratis, concerti e cimento del Naviglio; Musei gratis, Cimento del Naviglio e filosofia: gli eventi del weekend a Milano.
Eventi del weekend dal 30 gennaio all'1 febbraio: cosa fare e dove andareFinirà mai Gennaio? Se siamo fortunati, questo weekend ci lasciamo alle spalle questo mese esasperante, e lo facciamo con molti eventi a Milano, Roma, Bologna e in tutta Italia. Questo fine settimana ... cosmopolitan.com
Weekend del 31 gennaio e 1 febbraio a Milano, cosa fare? Nuove mostre, musei gratis, concerti e cimento del NaviglioA una settimana dall'inizio delle Olimpiadi, Milano si riempie di eventi: abbondano concerti e spettacoli teatrali e aprono i battenti tante nuove mostre, da Mapplethorpe ai maestri della Metafisica. mentelocale.it
Le mostre del weekend, da Battiato alla Metafisica. A Milano gli omaggi a Mapplethorpe e Gastel. #ANSA - facebook.com facebook
Strade Bianche, presentato a Milano il Grande Weekend. edizione 2026, che apre la stagione delle classiche di Lucrezia Bernardo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.