Volley serie A1 cinque gare alla fine | l' Omag-Mt si gioca una fetta di stagione in Piemonte

A cinque partite dalla fine del campionato di volley di serie A1, l’Omag-Mt si prepara a scendere in campo in Piemonte. La squadra ha bisogno di punti per mantenere vive le speranze di playoff e affronterà una sfida decisiva, con la pressione già alta. La gara si presenta come una delle più importanti di questa fase finale, e i tifosi sono in trepidazione.

A cinque gare dal termine della stagione, la Omag-Mt si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più caldi del campionato. Le Zie, guidate da coach Massimo Bellano, saranno impegnate nella lunga trasferta piemontese contro Monviso, in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Le due formazioni si presentano all'incontro appaiate a quota 17 punti, con le padrone di casa avanti di una vittoria: elementi che rendono il match di grande interesse per entrambe, in piena corsa verso l'epilogo della stagione. La gara si disputerà domenica, alle ore 16, al Palabus Company di Villafranca Piemonte e sarà trasmessa in diretta su Volleyball World e su Dazn (visibile con abbonamento).

