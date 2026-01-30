volley club oltre mille aspiranti campioni

Oggi il Volley Club ha aperto le porte a oltre mille giovani che sognano di diventare campioni. La squadra ha invitato tutti i ragazzi interessati a provare, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e far crescere il movimento. Nessuno sa ancora se tra loro ci saranno i futuri protagonisti, ma l’entusiasmo è già palpabile tra gli aspiranti. Lo sport, infatti, è fatto di sfide continue e di traguardi sempre da superare.

L’obiettivo è di quelli che non si raggiungono mai e che proprio per questo sono bellissimi. Perché nello sport non si migliora mai abbastanza e nessun traguardo è quello definitivo. Pietro Mazzi è il direttore generale del Volley Club Cesena, vive in simbiosi con la pallavolo da una vita e intorno alla rete ha ricoperto ogni tipo di ruolo. Ora spetta a lui armeggiare tra calendari e tabelle per organizzare le attività di un settore giovanile da record, che conta 1.060 iscritti divisi in 60 gruppi allenati da 50 tecnici. "Proprio sul fronte dello staff tecnico stiamo raccogliendo importanti soddisfazioni – comincia Mazzi – visto che al gruppo dei veterani, ormai volti storici del club, si aggiungono anche tanti giovani, ragazze o ragazzi che magari giocano anche nelle nostre squadre o lo hanno fatto in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

