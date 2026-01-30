Volley b1 femminile Tallevi | Riccione cambierà marcia

Durante la pausa del campionato di volley femminile di serie B1, la squadra Riccione si prepara a cambiare marcia. Le giocatrici lavorano duramente in vista del girone di ritorno, cercando di migliorare e restare competitive. Il coach Tallevi ha già detto che Riccione sarà diversa nel secondo tempo della stagione.

La Lasersoft Riccione riflette e lavora durante la pausa del campionato in attesa di cominciare il girone di ritorno. La squadra di Piraccini, dopo 13 partite, è al quartultimo posto del girone B di B1 con 13 punti, frutto di 4 successi e 9 sconfitte, con 22 set vinti e 31 persi. "Non è stato affatto un inizio facile, abbiamo avuto diverse difficoltà durante il girone di andata – dice l’opposta Valeria Tallevi, capitano della squadra –. Ci sono sicuramente formazioni di grande valore in questo girone, ma penso che la classifica ad oggi non rappresenta in pieno il vero valore di questa squadra. Abbiamo giocato tante partite alla pari anche con le prime della classe e si sono verificate tante altre occasioni non sfruttate che non hanno portato punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La squadra femminile di volley serie B1 di Riccione cerca di mantenere il momento positivo dopo la convincente vittoria contro Bologna.

