Vogliono realizzare in un casolare abbandonato un video per i social 21enne finisce denunciato

Una volante dei carabinieri si è recata nel casolare abbandonato di Cerasolo dopo aver ricevuto alcune segnalazioni. Intorno alle 22 di mercoledì, alcuni residenti hanno notato una macchina sospetta con cinque persone a bordo. La vettura si era fermata vicino alla vecchia costruzione, dove alcuni giovani avevano deciso di girare un video per i social. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato un 21enne già denunciato per aver tentato di realizzare un contenuto senza permesso.

Un gruppo di ragazzi notato mente entrava in un casolare abbandonato nella zona di Cerasolo facendo scattare l'allarme e l'intervento dei carabinieri L'allarme è scattato intorno alle 22 di mercoledì sera quando alcuni residenti della frazione di Cerasolo hanno notato una vettura sospetta, con a bordo cinque persone, che attraversava una strada in aperta campagna per poi fermarsi nei pressi di un casolare abbandonato e, temendo si potesse trattare di una banda di malviventi, hanno chiamato i carabinieri. E' così partita una pattuglia dell'Arma che, arrivata in via Selve, ha notato l'auto segnalata parcheggiata in una zona nascosta dalla strada ma delle persone a bordo non c'era traccia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Cerasolo Abbandonato

La polizia di Arezzo ha arrestato due uomini, un italiano e un albanese, entrambi di 40 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cerasolo Abbandonato

Argomenti discussi: Bando MATCHIN: il Politecnico mette a disposizione delle PMI i talenti della ricerca; A Francavilla un percorso gratuito per i giovani che vogliono costruire progetti a impatto sociale; Pilastrini e tettoie su muri divisori: limiti e diritti dei comproprietari secondo la Cassazione; Competenze e informazione contro le fake news: con Sky Up Academy Studios la scuola entra in redazione.

Chi può accedere al Bando INAIL per la bonifica amianto Il Bando INAIL – Asse 3 è rivolto alle imprese iscritte alla Camera di Commercio, anche individuali, che vogliono realizzare un intervento di bonifica da materiali contenenti amianto. Ma attenzione: - facebook.com facebook